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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو يستغل الخلافات السياسية في إسرائيل للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشروطه.. تفاصيل

نتنياهو
نتنياهو
محمود زيدان

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة إن السجال السياسي بين بنيامين نتنياهو وجادي آيزنكوت لا يزال مستمرا بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مشيرة إلى أن نتنياهو أطلق 3 تصريحات منذ انتهاء الانتخابات في 7 أكتوبر من العام الجاري دعا خلالها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون تحديد الشخصية التي ستتولى رئاستها وسط تقديرات بأنه يسعى إلى تولي رئاستها في إطار صيغة للتناوب.

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، خلال مداخله مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن نتنياهو يستغل الخلافات بين حزب «يش عتيد» وقوى المعارضة الإسرائيلية من جهة والأحزاب الدينية الحريدية وبعض الأحزاب اليسارية من جهة أخرى بشأن مشاركة الحريديم في الحكومة وقضية التجنيد الإجباري فضلا عن موقف القوائم العربية من دعم تشكيل الحكومة موضحة أن نتنياهو دعا في مقطع مصور إلى تشكيل حكومة تضم جميع القوائم التي تدعم أمن إسرائيل مستبعدا القوائم التي يتهمها بدعم الإرهاب في تصريحات اعتبرتها تحريضا جديدا على الأحزاب العربية

وأكدت أبو شمسية أن نتنياهو استغل هذه التصريحات للحديث عن التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل وعلى رأسها الملف الإيراني محذرا من امتلاك طهران سلاحا نوويا ومعتبرا أن الوقت حان لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة هذه التهديدات مشيرة إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولاته التأثير على مسار المشاورات السياسية والضغط على آيزنكوت

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن احتمال طرح آيزنكوت صيغة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على التناوب بحيث يتولى كل طرف رئاسة الحكومة لمدة عامين مع منح الأولوية لآيزنكوت في إدارة الحكومة مع الإبقاء على بعض الصلاحيات الممنوحة لنتنياهو فيما يتعلق بمقر إقامته والحراسة والملفات الأمنية لافتة إلى أن آيزنكوت يخشى أن تؤدي الخلافات والتنازلات السياسية إلى إفشال جهود تشكيل الحكومة الجديدة

نتنياهو أخبار توك شو مراسلة قناة القاهرة الإخبارية القدس المحتلة

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