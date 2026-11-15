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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متخصصة في الشأن الإسرائيلي: نتنياهو يقاتل حتى النفس الأخير لبقائه السياسي.. وعقبات تواجه حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت
نتنياهو وآيزنكوت
شيماء جمال

قالت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى بكل قوة وحتى "النفس الأخير" لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة أو الدخول في ما يُسمى بـ "حكومة وحدة وطنية"، معتبرة أن نتائج الانتخابات الراهنة تمثل معركة "صراع البقاء والتغيير" بين نتنياهو، صاحب أطول فترة حكم في إسرائيل، وبين "جادي آيزنكوت" الذي يقدم نفسه كقائد عسكري لرئاسة "حكومة التغيير".


وأضافت فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حضرة المواطن”، أن جادي آيزنكوت يواجه عقبات عديدة في طريق تشكيل الحكومة، حتى لو سعى لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية كشبكة أمان؛ وذلك بسبب تحركات أفيغدور ليبرمان الذي يسعى أولاً لإجراء مواءمات مع الأحزاب الدينية "الحريديم" لتشكيل الحكومة بدعم منهم.
وفصّلت المتخصصة في الشأن الإسرائيلي الخريطة السياسية والحسابات البرلمانية الراهنة، موضحة أن قائمة "يهودوت هتوراه" الممثلة للحريديم الأشكناز (وتضم حزبي "ديغل هتوراه" و"أغودات يسرائيل" للحسيديم) تمتلك "7 مقاعد" برلمانية ولها مطالب محددة. وأشارت إلى أن انضمام هذه المقاعد السبعة إلى الـ "48 مقعداً" التي يمتلكها معسكر جادي آيزنكوت، قد يدفع حزب "شاس" للحاق بهم، مما يضمن نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة وإنهاء حقبة بنيامين نتنياهو السياسية.

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