أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الوحشية المتواصلة الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تشهده مناطق متفرقة من القطاع من قصف واستهداف للمدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي التحرك بشكل فوري لإيقافها.

وأكد البديوي، في بيان عبر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم، أن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواصلة هذه الاعتداءات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية المبذولة لتثبيته، يعكس نهجاً خطيراً في تقويض مساعي التهدئة والاستقرار، ويهدد فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وجدد الأمين العام، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.​