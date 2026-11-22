حقق لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي إنجازًا متميزًا خلال مشاركتهم في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة بمدينة شرم الشيخ، بحصد 16 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات وذلك في إطار حرص واهتمام اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بدعم ورعاية المواهب الرياضية المتميزة وتشجيع أبناء المحافظة على تحقيق البطولات ورفع اسم المنوفية في المحافل الرياضففي منافسات تحت 15 سنة، حصد الميداليات الذهبية كل من حمزة بسيوني، وأحمد أبو كامل، وعمر صالح، ومحمد العشماوي، فيما حقق الميداليات الفضية عمر الرفاعي، وعلي باسم، وآدم أسامة، بينما حصل على الميدالية البرونزية كل من محمد مجدي وكامل أبو حبيب

وفي منافسات تحت 17 سنة، حقق عبدالرحمن السيد مليجي الميدالية الذهبية، بينما حصد أحمد السيد جاد ومصطفى نبوي علام الميداليتين الفضيتين، وحقق عز عطية سعد الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب تحت 20 سنة، واصل أبطال المنوفية تألقهم، حيث حصد عبدالرحمن السيد مليجي وأحمد إبراهيم الجحش الميداليتين الذهبيتين، فيما حقق أحمد السيد جاد الميدالية الفضية.

ويؤكد هذا الإنجاز ما تزخر به المنوفية من مواهب رياضية واعدة، وما يحظى به المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من اهتمام ودعم، بما يسهم في اكتشاف ورعاية الأبطال وإعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأكد محافظ المنوفية استمرار دعم المواهب والأبطال الرياضيين، وتوفير سبل الرعاية والإمكانات اللازمة أمامهم، بما يعزز من قدراتهم على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات