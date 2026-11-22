أعلن وزير التعليم الكوري الجنوبي تشوي كيو جين، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، مرجعا هذا القرار إلى شعوره بمسئولية كبيرة تجاه البلبلة التي حدثت خلال فترة الاستعداد لإجراء اختبارات القبول بالجامعات لعام 2027.

وقد أثيرت بلبلة حول الاختبار السنوي للقبول بالجامعات الذي أجرى يوم الخميس الماضي إثر قيام الحكومة بتعديلات متكررة للتدابير التي تهدف إلى منع الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل أيام قليلة فقط من إجراء الاختبار.

وقال تشوي - في بيان أوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إن بعض التغييرات التي حدثت قبل وقت قصير من إجراء اختبار القبول بالجامعات تسببت في حدوث مضايقات للممتحنين والجمهور.

وأوضح تشوي أنه لم يتمكن من النأي عن الانتقادات التي وُجهت للوزارة بشأن إخفاقها في الاستعداد بشكل كافي للاختبار، مشيرا إلى أنه يتقدم الآن باستقالته بعد الانتهاء من الاختبار دون وقوع أي حوادث كبرى.

من جانبها.. أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية كانج يو-جونج أن الرئيس لي جيه-ميونج قد قبل استقالة وزير التعليم تشوي كيو جين، مشيرة إلى أنه سيجري تعيين خلفا له وفق الإجراءات المعتادة المتبعة.

وواجهت وزارة التعليم الكورية - قبيل إجراء الاختبارات - عدة انتقادات من أولياء الأمور والمتقدمين للاختبار لما وصفوه بعدم اتخاذ تدابير كافية لمنع الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تعرض تشوي للانتقادات بعد أن أبلغ اجتماعا للجنة التعليم التابعة للبرلمان قبل إجراء الاختبارات بأنه من غير الممكن منع الغش عن طريق الذكاء الاصطناعي تماما.