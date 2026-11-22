استقبل مقر «بيت التطوع» التابع للصندوق بجامعة القاهرة طلاب مدرسة السعيدية الثانوية، في زيارة ميدانية للتعرف على الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

وشاهد الطلاب خلال الزيارة مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق داخل الجامعات ومراكز الشباب و المدراس ، والتي تعتمد على الدمج بين التوعية والترفيه، بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب ، حيث لا تعتمد على التلقين المباشر، بل على إشراك الطلاب أنفسهم في الأنشطة، ليكونوا هم صناع الرسالة التوعوية.

وتضمنت الزيارة عروضًا للأنشطة المرتبطة بأضرار تعاطي المخدرات، منها رسومات ولوحات فنية عبّر خلالها الطلاب عن رؤيتهم لمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة ينظمها «بيت التطوع» تحمل رسائل توعوية حول أهمية الحفاظ على الصحة، واستثمار وقت الفراغ في أنشطة إيجابية، والابتعاد عن أصدقاء السوء، وكيفية التعامل مع ضغوط الأقران ومهارة «قول لا» في مواجهة أي محاولات لاستدراج الشباب إلى تعاطي المخدرات.

ولاقت الأنشطة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين أبدوا حماسًا واضحًا للمشاركة في جميع الفقرات، كما طرحوا العديد من الأسئلة حول أضرار المخدرات وتأثيرها على الجهاز العصبي والتحصيل الدراسي والمستقبل المهني، وهو ما أجاب عنه فريق المتطوعين بالصندوق بشكل مبسط.

ومن أبرز الفقرات التي جذبت انتباه الطلاب، خوضهم تجربة نظارة تقنية الواقع الافتراضي، التي نقلتهم في رحلة تفاعلية داخل جسم الإنسان لاستكشاف التأثير المدمر للمواد المخدرة على الصحة وتدهور التحصيل الدراسي، وكأنهم يعيشون التجربة بأنفسهم. وتفاعل الطلاب بشكل كبير مع هذه التقنية الحديثة، حيث أبدوا انبهارهم بالمحتوى التفاعلي، وتسابقوا لتجربة النظارة وطرح الأسئلة حول ما شاهدوه، مؤكدين أن هذه الوسيلة المبتكرة ساعدتهم على فهم مخاطر الإدمان بشكل أعمق وأسرع من أي وسيلة توعية تقليدية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لأكبر برنامج وقائي في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يستهدف توعية طلاب المدارس بالمرحلتين «الإعدادية والثانوية» بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة. ويستهدف البرنامج رفع الوعي لدى النشء والشباب وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية تعتمد على أسلوب تدريبي حديث يقوم على دور «الميسّر» واستخدام المحتويات المرئية والمواد الفيلمية، بما يضمن إيصال الرسائل التوعوية بصورة صحيحة وفاعلة، وتعزيز مشاركة الطلاب في بناء المعرفة والمفاهيم المرتبطة بمخاطر التعاطي.

ويتم تطبيق برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس في المحافظات المختلفة، باستخدام المكوّن المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، وخاصة المخدرات التخليقية وأضرارها، في ظل وجود ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات التخليقية وارتكاب الجرائم غير المبررة والحوادث. ويستهدف البرنامج بناء وعي حقيقي لدى طلاب المدارس، وتمكينهم من اتخاذ قرارات صحيحة، ورفض ضغوط الأقران، والتعرف على الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة، من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية وأسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر، سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية، التي يتعرض لها متعاطي المواد المخدرة.