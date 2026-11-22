استقبلت السلطات في ليبيريا دفعة جديدة تضم 25 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة حيث تأتي عمليات الترحيل هذه في إطار برنامج وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بإبعاد الرعايا الأجانب الذين يقيمون في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى دول ثالثة.

وقال مسئول في "لجنة ليبيريا للاسترداد وإعادة التوطين وإعادة الإدماج" (LRRRC) "إن 25 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة وصلوا إلى ليبيريا..مشيرا إلى هذه الدفعة تعد الثالثة من نوعها التي تستقبلها البلاد منذ شهر أغسطس الماضي حيث استقبلت السلطات الليبيرية دفعة أولى ضمت 20 مهاجرا، تلتها دفعة ثانية ضمت 15 شخصا في 25 من الشهر نفسه".

ووفقا لهذا المسئول، فإن المهاجرين الـ 25 - بينهم امرأتان - معظمهم قادمون من أمريكا الجنوبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت ليبيريا قد أعلنت مؤخرا استقبال ما يصل إلى 1200 أجنبي على مدار عام واحد.

يذكر أن الحكومة الليبيرية قد أوضحت، خلال شهر أغسطس الماضي، أنها لم تطلب ولم تتلق "أي تعويض أو وعد بمكافأة" مقابل مشاركتها في هذا البرنامج الأمريكي.