غيابات عديدة عن قائمة «المصري» لمباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من مسابقة كأس عاصمة مصر

تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته بالجولة الأولى من مسابقة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرّر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد.



وتضم القائمة صلاح محسن مهاجم الفريق وذلك بعد شعوره بشد خفيف في العضلة الضامة وكذلك الثنائي خالد صبحي وعمرو سعداوي واللذين اشتكيا خلال الأيام الماضية من شد بالعضلة الأمامية ورغم تماثلهما للشفاء إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن أحمد سامي فضل عدم الدفع بهما حرصًا على منحهما قسطًا أكبر من الراحة والنقاهة قبل خوض مباريات الدوري .

غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة سيراميكا بالجولة الأولى من مسابقة كأس عاصمة مصر

كما تضم قائمة المصابين كذلك الناشئ حسام حسن ، فيما يغيب الفلسطيني عميد صوافطة العائد قبل يومين فقط من الصين بعد نهاية فترة التوقف الدولي ، فيما يغيب كذلك كل من محمد شحاتة وأحمد وهب وكريم بامبو ومصطفى زيدان ومصطفى أبو الخير وأحمد شرف والناشئ محمود أشرف.