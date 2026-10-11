القناة يحرج المصري البورسعيدي بهدف في الشوط الأول بالدوري

أنهى فريق القناة الشوط الأول من مواجهته أمام المصري البورسعيدي متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة ينهي الشوط الأول متقدمًا على المصري

جاء هدف التقدم لصالح القناة عن طريق حازم أبو سنة في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح الفريق في استغلال إحدى الفرص المتاحة، ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

وحاول المصري البورسعيدي العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، إلا أن القناة حافظ على تقدمه، لينتهي النصف الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن تشهد أحداث الشوط الثاني محاولات مكثفة من المصري البورسعيدي لإدراك التعادل، في مقابل سعي القناة للحفاظ على تقدمه وتعزيز النتيجة وحصد نقاط المباراة.

تعرف على تشكيل المصري لمباراة القناة

أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة القناة المقرر إقامتة باستاد السويس الجديد فى الخامسة مساء اليوم الأحد فى إطار الجولة السادسة للدورى المصري.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد شكري.

خط الوسط: محمد مخلوف، حسن علي وعبد الرحيم دغموم، حسين فيصل

خط الهجوم: عبد الرحمن الزياني ، منذر طمين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عصام ثروت، مصطفى العش، محمود حمادة، يوسف الجوهري ، خير الدين طوال، أحمد القرموطي، علي سليمان، محمد الشامي ، صلاح محسن.