أمير هشام: الأهلي يفكر في ضم لاعب من المصري البورسعيدي

كشف أمير هشام عن رغبة النادي الأهلي في تدعيم خط الوسط خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاختيار لا يزال مفتوحًا بين التعاقد مع لاعب محلي أو أجنبي، وفقًا للخيارات المتاحة واحتياجات الفريق.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن هناك إمكانية لعودة بعض الأسماء إلى حسابات النادي، ومن بينها محمد مخلوف، لاعب المصري البورسعيدي، الذي سبق أن حظي باهتمام الأهلي خلال فترة سابقة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن خريطة صفقات الأهلي لا تزال قابلة للتغيير، في ظل المتغيرات المستمرة داخل الفريق، واستمرار متابعة عدد من اللاعبين تمهيدًا لحسم الاختيارات النهائية وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات المرحلة المقبلة.