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موعد مباراة قونيا سبور وآمد سبور في الدوري التركي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة قونيا سبور وآمد سبور في الدوري التركي

قونيا سبور
قونيا سبور
رباب الهواري

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية موعد مباراة قونيا سبور وآمد سبور، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي موسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق أهدافه وحصد النقاط الثلاث.

وتحظى المباراة باهتمام الجماهير المصرية، في ظل متابعة مشوار اللاعبين المصريين في الملاعب التركية، حيث يتطلع قونيا سبور إلى استعادة توازنه وتحسين نتائجه في المسابقة، من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول الترتيب، بينما يأمل آمد سبور مواصلة انطلاقته الجيدة والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة قونيا سبور وآمد سبور في الدوري التركي

من المقرر أن تقام مباراة قونيا سبور وآمد سبور، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب ديار بكر، وسط تطلعات الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهما على مواصلة مشوارهما في البطولة بأفضل صورة ممكنة.

ويسعى قونيا سبور إلى استغلال المواجهة من أجل تصحيح مساره في الدوري، خاصة في ظل تراجع نتائجه خلال الجولات الماضية، وحاجته الماسة إلى جمع المزيد من النقاط لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

في المقابل، يدخل آمد سبور المباراة بمعنويات مرتفعة، طامحًا إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية التي حققها خلال الجولات السبع الأولى من عمر المسابقة.

ترتيب قونيا سبور وآمد سبور في الدوري التركي

يحتل قونيا سبور المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 5 نقاط جمعها خلال أول 7 جولات، وهو ما يدفع الفريق إلى البحث عن الفوز لتحسين موقفه والابتعاد عن مناطق الخطر.

على الجانب الآخر، يتواجد آمد سبور في المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 14 نقطة، بعدما قدم مستويات جيدة في بداية الموسم، ويسعى إلى مواصلة نتائجه المميزة وتقليص الفارق مع المتصدرين.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل اختلاف أهدافهما خلال الموسم الحالي، إذ يأمل قونيا سبور في الابتعاد عن المراكز المتأخرة، بينما يتطلع آمد سبور إلى تعزيز موقعه بين فرق المقدمة ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري التركي

قونيا سبور الدورى التركى اخبار الرياضة مصطفي محمد

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