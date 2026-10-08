محمود الخواجة : نصر ابراهيم اكتشف مصطفى محمد .. وخبر وفاته صدمة

أكد محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، أن الراحل نصر إبراهيم كان واحدًا من أفضل المهاجمين في تاريخ نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن خبر وفاته شكل صدمة كبيرة لكل محبيه وعشاقه.

وقال محمود الخواجة، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن نصر إبراهيم ترك بصمة كبيرة داخل نادي الزمالك، وكان من اللاعبين الذين قدموا الكثير للنادي خلال مسيرته.

وأضاف أن رحيل نصر إبراهيم يمثل صدمة كبيرة لكل محبيه، خاصة أنه كان يحظى بحب وتقدير كبيرين من جماهير الزمالك وكل من تعامل معه داخل الوسط الرياضي.

وأشار الخواجة إلى أن من أبرز إسهامات نصر إبراهيم اكتشافه للمهاجم مصطفى محمد، مؤكدًا أن الراحل كان يمتلك عينًا مميزة في اكتشاف المواهب والتعرف على قدراتها مبكرًا.

واختتم محمود الخواجة حديثه بالتأكيد على أن اسم نصر إبراهيم سيظل حاضرًا في ذاكرة الزمالك، لما قدمه للنادي وما تركه من أثر في تاريخ القلعة البيضاء.