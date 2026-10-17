أحمد سليمان: الزمالك يتعرض لحملات هجوم على معتمد جمال واللاعبين

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية، في ظل الهجوم الذي يتعرض له الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال واللاعبون، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد سليمان، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب»، إن الزمالك يعاني من ظروف صعبة، مشيرًا إلى وجود حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الجهاز الفني واللاعبين، دون أن يجزم ما إذا كانت مقصودة أم لا.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن هناك تشكيكًا مستمرًا في قدرات اللاعبين ومعتمد جمال، رغم الظروف التي يمر بها الفريق، مؤكدًا أن الجميع يبذلون أقصى ما لديهم لمواصلة المشوار.

وتابع سليمان: «معتمد سافر وهو مريض وغير قادر، وبيتعرض لهجوم، ولاعبين مصابين بيلعبوا بكامل طاقتهم وبرضه بيتعرضوا لهجوم».

وأشار إلى تقديره لما يقدمه الجهاز الفني واللاعبون في ظل الضغوط الحالية، قائلًا: «أنا بحسد اللاعبين والجهاز الفني إنهم لسه واقفين على رجليهم لحد دلوقتي»، لافتًا إلى أن الهجوم يأتي من بعض الإعلاميين ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أنه راضٍ عن الوضع الحالي للفريق في ظل الظروف التي يمر بها، باستثناء مباراة الأهلي، مؤكدًا أنه يرى حجم الضغوط التي يتعرض لها النادي منذ انضمامه إلى مجلس الإدارة.

أحمد سليمان: الكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط

وفي سياق آخر، انتقد أحمد سليمان اختزال المنافسة في الكرة المصرية في مواجهات الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن نتائج الفرق الأخرى تؤكد أن المنافسة لا تقتصر على قطبي الكرة المصرية.

وقال: «إنت بتختصر الكرة المصرية في مباراة الأهلي والزمالك، مع إن الأهلي خسر من زد وسيراميكا وبيراميدز الموسم الماضي وكسب الزمالك، والدوري مش الأهلي والزمالك بس».

وتأتي تصريحات أحمد سليمان في ظل الضغوط التي تحيط بالزمالك، وسط مطالبات جماهيرية بتحسين الأداء والنتائج، ومساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة.