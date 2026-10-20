إعلامي يكشف موقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر.. ويؤكد: الأزمة ستنتهي بزيارة التوأم

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال ظهوره ببرنامج «ستاد مصر»، عن آخر تطورات أزمة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وموقفه من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل خلال شهر نوفمبر، مشيرًا إلى وجود اتصالات من هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام إلى المعسكر.

محمد صلاح

وأوضح زيدان أن محمد صلاح لا يرد على الاتصالات التي تأتيه من أي شخص في مصر، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال قائمة، وأن اللاعب لن ينضم إلى المعسكر المقبل حتى الآن.

وأضاف أن الأزمة من المنتظر أن تنتهي عقب زيارة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى محمد صلاح، لافتًا إلى أن اللاعب يسعى لعقد جلسة لمناقشة الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية والعمل على تصفية الأجواء.

وفي سياق متصل، أكد عبد الناصر زيدان أن محمد صلاح أخطأ بترك معسكر المنتخب، رغم دفاعه عنه، مشددًا على ضرورة التعامل مع الموقف بوضوح، والاستفادة من تجارب سابقة، مستشهدًا بما حدث مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما قرر الاتحاد البرتغالي توقيع عقوبة عليه.

واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد على أهمية احتواء الأزمة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن عودة الهدوء بين اللاعب والجهاز الفني للمنتخب، قبل الاستحقاقات القادمة.