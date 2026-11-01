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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توماس رايس يكتب التاريخ مع طرابزون.. 5 انتصارات متتالية والمركز الثالث في الدوري التركي

توماس رايس
توماس رايس
إسراء أشرف

واصل طرابزون سبور نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه الألماني توماس رايس، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه غازي عنتاب بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

سجل ستيفان سافيتش الهدف الأول لطرابزون سبور في الدقيقة 45+2، قبل أن يضيف إرنست موتشي الهدف الثاني في الدقيقة 61، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة ويواصل سلسلة انتصاراته في المسابقة.

ورفع طرابزون سبور رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، مواصلًا مطاردة فرق المقدمة، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 8 نقاط.

وحقق توماس رايس إنجازًا تاريخيًا بهذا الانتصار، بعدما أصبح أول مدرب في تاريخ طرابزون سبور ينجح في الفوز بأول خمس مباريات له مع الفريق في الدوري التركي، محققًا العلامة الكاملة منذ توليه المسؤولية.

بدأت رحلة رايس مع طرابزون سبور في الجولة السادسة من المسابقة، ليقود الفريق منذ ذلك الحين إلى خمسة انتصارات متتالية، جعلته الأكثر تحقيقًا للفوز في الدوري خلال هذه الفترة.

ولم تقتصر بصمة المدرب الألماني على النتائج الإيجابية، إذ يتصدر طرابزون سبور قائمة الفرق الأكثر حفاظًا على نظافة شباكها منذ بداية مشوار رايس، بعدما خرج بشباك نظيفة في أربع مباريات.

ويأمل رايس في مواصلة هذه الانطلاقة القوية خلال الجولات المقبلة، والحفاظ على سلسلة الانتصارات، من أجل تعزيز موقع طرابزون سبور في المنافسة على صدارة الدوري التركي.

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