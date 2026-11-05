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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: حسام البدري تعرض للظلم مع منتخب مصر ورحل دون مبرر

حسام البدري
حسام البدري
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي إسلام صادق، بالمدير الفني حسام البدري، مؤكدًا امتلاكه تاريخًا تدريبيًا كبيرًا، حافلًا بالبطولات والإنجازات مع الأندية التي تولى قيادتها داخل مصر وخارجها.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حسام البدري يحظى باحترام الجميع من لاعبين ومدربين، كما يجيد التعامل مع الرأي العام.

وأضاف أن المرة الوحيدة التي تعرض فيها البدري للظلم كانت خلال توليه تدريب منتخب مصر، حيث رحل عن منصبه دون مبرر، على حد وصفه، ورغم ذلك لم يثر ضجيجًا أو يشعل أي أزمات سواء وقت رحيله عن المنتخب أو طوال مسيرته التدريبية.

واختتم إسلام صادق حديثه بالإشارة إلى أن الأزمة الوحيدة التي تواجه حسام البدري هي عدم امتلاكه أبواقًا إعلامية تتحدث عنه، مؤكدًا أنه يفضل العمل في صمت.

إسلام صادق حسام البدري منتخب مصر فيسبوك

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