قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اشتغلوا بقى.. شوبير يهاجم مجلس الزمالك بسبب أزمة المستحقات وشركة الكرة

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بسبب استمرار الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي، مؤكدًا أن تكرار الحديث عن أزمة أرض أكتوبر لم يعد مبررًا كافيًا لتفسير المشكلات الحالية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت»، إن الزمالك يمر بأزمات متلاحقة، مشيرًا إلى أن بيان النادي الأخير بشأن اتهامات إهدار المال العام والفساد لم ينجح في طمأنة الجماهير، خاصة بعدما ربط المجلس الغرامات المالية التي بلغت 7 ملايين دولار بالأزمة التي تعرض لها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.

وأضاف أن مجلس الإدارة جرى انتخابه باعتباره يضم شخصيات تمتلك خبرات في التسويق والاستثمار وإدارة الأعمال، وهو ما يفرض عليه العمل على توفير موارد مالية جديدة للنادي بدلًا من الاستمرار في إرجاع الأزمات إلى ملف الأرض.

وانتقد شوبير استمرار أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اللاعبين انتظروا كثيرًا للحصول على مستحقاتهم، رغم التزامهم وتحقيقهم نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وتطرق إلى موقف معتمد جمال، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أنه لا يحصل على مستحقاته بانتظام، كما انتقد حالة الغموض المحيطة بمستقبله، في ظل عدم حسم مجلس الإدارة موقفه من التعاقد مع مدير رياضي أو مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير أن أبناء الزمالك الذين يتحدثون عن الأزمات داخل النادي ينطلقون من حرصهم على مصلحته وخوفهم على مستقبله، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه توجيه اتهامات تمس سمعة أي شخص أو ذمته المالية دون دليل.

كما أشار إلى الأزمات التي تعاني منها فرق الألعاب الأخرى، وتحديدًا فريق كرة السلة، الذي واجه صعوبات في التدريبات والمشاركة في المباريات، لافتًا إلى أن فريق كرة القدم يواصل تحقيق نتائج جيدة رغم الظروف المالية الصعبة وعدم إبرام تعاقدات قوية.

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك في فترات سابقة، معتبرًا أنها لم تكن على المستوى المطلوب وكلفت خزينة النادي مبالغ مالية، إلى جانب الغرامات التي ترتبت على أخطاء في إدارة ملف التعاقدات واختيار اللاعبين.

وأوضح أن مجلس الإدارة تسلم بالفعل بعض الأزمات المالية من إدارات سابقة، ونجح في تسوية جزء منها، لكنه شدد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء نفسها، والعمل على معالجة المشكلات الحالية بدلًا من الاكتفاء بتبريرها.

واختتم شوبير تصريحاته بمطالبة مجلس إدارة الزمالك بالتحرك لطمأنة الجماهير وصرف مستحقات اللاعبين، وحسم الملفات الإدارية والمالية العالقة، وعلى رأسها شركة الكرة، داعيًا المجلس إلى عقد اجتماع وتقديم بيان واضح يتضمن تفاصيل المشروع وخططه المستقبلية، حتى يعرف جمهور الزمالك ما يجري داخل ناديه.

أحمد شوبير نادي الزمالك أزمة أرض أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 نوفمبر أكتوبر 2026

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الزوجين

هل تنال الزوجة الجنة بإطعام زوجها بيدها؟

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد