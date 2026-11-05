اشتغلوا بقى.. شوبير يهاجم مجلس الزمالك بسبب أزمة المستحقات وشركة الكرة

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بسبب استمرار الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي، مؤكدًا أن تكرار الحديث عن أزمة أرض أكتوبر لم يعد مبررًا كافيًا لتفسير المشكلات الحالية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت»، إن الزمالك يمر بأزمات متلاحقة، مشيرًا إلى أن بيان النادي الأخير بشأن اتهامات إهدار المال العام والفساد لم ينجح في طمأنة الجماهير، خاصة بعدما ربط المجلس الغرامات المالية التي بلغت 7 ملايين دولار بالأزمة التي تعرض لها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.

وأضاف أن مجلس الإدارة جرى انتخابه باعتباره يضم شخصيات تمتلك خبرات في التسويق والاستثمار وإدارة الأعمال، وهو ما يفرض عليه العمل على توفير موارد مالية جديدة للنادي بدلًا من الاستمرار في إرجاع الأزمات إلى ملف الأرض.

وانتقد شوبير استمرار أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اللاعبين انتظروا كثيرًا للحصول على مستحقاتهم، رغم التزامهم وتحقيقهم نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وتطرق إلى موقف معتمد جمال، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أنه لا يحصل على مستحقاته بانتظام، كما انتقد حالة الغموض المحيطة بمستقبله، في ظل عدم حسم مجلس الإدارة موقفه من التعاقد مع مدير رياضي أو مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير أن أبناء الزمالك الذين يتحدثون عن الأزمات داخل النادي ينطلقون من حرصهم على مصلحته وخوفهم على مستقبله، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه توجيه اتهامات تمس سمعة أي شخص أو ذمته المالية دون دليل.

كما أشار إلى الأزمات التي تعاني منها فرق الألعاب الأخرى، وتحديدًا فريق كرة السلة، الذي واجه صعوبات في التدريبات والمشاركة في المباريات، لافتًا إلى أن فريق كرة القدم يواصل تحقيق نتائج جيدة رغم الظروف المالية الصعبة وعدم إبرام تعاقدات قوية.

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك في فترات سابقة، معتبرًا أنها لم تكن على المستوى المطلوب وكلفت خزينة النادي مبالغ مالية، إلى جانب الغرامات التي ترتبت على أخطاء في إدارة ملف التعاقدات واختيار اللاعبين.

وأوضح أن مجلس الإدارة تسلم بالفعل بعض الأزمات المالية من إدارات سابقة، ونجح في تسوية جزء منها، لكنه شدد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء نفسها، والعمل على معالجة المشكلات الحالية بدلًا من الاكتفاء بتبريرها.

واختتم شوبير تصريحاته بمطالبة مجلس إدارة الزمالك بالتحرك لطمأنة الجماهير وصرف مستحقات اللاعبين، وحسم الملفات الإدارية والمالية العالقة، وعلى رأسها شركة الكرة، داعيًا المجلس إلى عقد اجتماع وتقديم بيان واضح يتضمن تفاصيل المشروع وخططه المستقبلية، حتى يعرف جمهور الزمالك ما يجري داخل ناديه.