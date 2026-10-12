قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة بكسر في عظمة الشظية تبعد لويس أوبيندا عن ليون حتى نوفمبر
المجلس الأعلى للثقافة: جائزة المبدع الصغير مميزة لأنها تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي
هولندا ترعى الإرهاب| أحمد موسى يطالب الإفراج عن أحمد ناصر
بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيتين إيرانيتين.. وتستدعي سفير طهران احتجاجًا على أنشطة عدائية
تسبب فى إصابة سيدة.. القبض على قائد دراجة نارية بالمنوفية
وزير الخارجية يؤكد أهمية احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
أحمد موسى: اتفاقيات بإنشاء إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بعد مقتل سائقين مصريين بالخرطوم| أحمد موسى يحذر من مخطط لإشعال أزمة مع السودان
إسرائيل تمنع طائرة شحن إثيوبية من دخول أجوائها.. اعرف السبب
وزير الخارجية يطالب بمعرفة ملابسات قيام هولندا بالقبض على مصري وسرعة الإفراج عنه
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الهولندي الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة لمقر السفارة المصرية في لاهاي
14 واقعة اعتداء على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون خلال يوم واحد في أربع محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري بوروسانجوي.. أول SUV من العلامة الإيطالية بقدرات خارقة

فيراري بوروسانجوي
فيراري بوروسانجوي
صبري طلبه

يمثل إطلاق فيراري بوروسانجوي تحولًا مهمًا في مسيرة العلامة الإيطالية، التي ارتبط اسمها لعقود بالسيارات الرياضية الخارقة ذات المحركات القوية والتصميمات منخفضة الارتفاع.

واستطاعت فيراري للمرة الأولى دخول فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، من خلال بوروسانجوي التي تجمع بين الهيكل المرتفع نسبيًا والأبواب الأربعة والمقصورة المخصصة لنقل الركاب، مع الاحتفاظ بمحرك ذي سعة كبيرة وأداء يتناسب مع تاريخ العلامة في صناعة السيارات عالية السرعة. 

فيراري بوروسانجوي 

محرك فيراري بوروسانجوي 

تعتمد فيراري بوروسانجوي على محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 715 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 716 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD.

 تسارع فيراري بوروسانجوي 

تستطيع بوروسانجوي الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كيلومترات في الساعة، أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ نحو 6.9 كيلومتر لكل لتر.

فيراري بوروسانجوي 

أبعاد فيراري بوروسانجوي 

يبلغ طول فيراري بوروسانجوي 4,973 مم، ويصل عرضها إلى 2,028 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,589 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,018 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,195 كيلوجرامًا، كما تأتي مزودة بجنوط رياضية تتناسب مع تصميمها. 

تجهيزات فيراري بوروسانجوي 

تضم المقصورة مقاعد رياضية تعمل كهربائيًا، إلى جانب مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من أنظمة السيارة، وتشمل التجهيزات شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وApple CarPlay، فضلًا عن شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه لعرض بيانات القيادة. 

كما تتوفر منظومة تكييف أوتوماتيكية، وإضاءة محيطية داخلية، وسقف بانورامي، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف ونظام صوتي متعدد السماعات، بالإضافة إلى حزمة من مستشعرات الحركة، ومنظومة الكاميرات، مع تقنيات الحماية والأمان.

فيراري بوروسانجوي فيراري بوروسانجوي مواصفات فيراري بوروسانجوي فيراري بوروسانجوي الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على أجنبى يستغل طفلتيه فى التسول بالإسكندرية

أرشيفية

هندي ينهي حياته داخل شقته بالتجمع الأول ويترك خطاب وداع لزوجته وأبنائه

المتهم

القبض على طفل سرق أموال من شخص ببولاق الدكرور

بالصور

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد