فيراري بوروسانجوي.. أول SUV من العلامة الإيطالية بقدرات خارقة

يمثل إطلاق فيراري بوروسانجوي تحولًا مهمًا في مسيرة العلامة الإيطالية، التي ارتبط اسمها لعقود بالسيارات الرياضية الخارقة ذات المحركات القوية والتصميمات منخفضة الارتفاع.

واستطاعت فيراري للمرة الأولى دخول فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، من خلال بوروسانجوي التي تجمع بين الهيكل المرتفع نسبيًا والأبواب الأربعة والمقصورة المخصصة لنقل الركاب، مع الاحتفاظ بمحرك ذي سعة كبيرة وأداء يتناسب مع تاريخ العلامة في صناعة السيارات عالية السرعة.

فيراري بوروسانجوي

محرك فيراري بوروسانجوي

تعتمد فيراري بوروسانجوي على محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 715 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 716 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD.

تسارع فيراري بوروسانجوي

تستطيع بوروسانجوي الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كيلومترات في الساعة، أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ نحو 6.9 كيلومتر لكل لتر.

فيراري بوروسانجوي

أبعاد فيراري بوروسانجوي

يبلغ طول فيراري بوروسانجوي 4,973 مم، ويصل عرضها إلى 2,028 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,589 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,018 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,195 كيلوجرامًا، كما تأتي مزودة بجنوط رياضية تتناسب مع تصميمها.

تجهيزات فيراري بوروسانجوي

تضم المقصورة مقاعد رياضية تعمل كهربائيًا، إلى جانب مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من أنظمة السيارة، وتشمل التجهيزات شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وApple CarPlay، فضلًا عن شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه لعرض بيانات القيادة.

كما تتوفر منظومة تكييف أوتوماتيكية، وإضاءة محيطية داخلية، وسقف بانورامي، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف ونظام صوتي متعدد السماعات، بالإضافة إلى حزمة من مستشعرات الحركة، ومنظومة الكاميرات، مع تقنيات الحماية والأمان.