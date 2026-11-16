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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس واجن تي روك R تظهر لأول مرة

سيارة فولكس واجن تي روك R الجديدة
سيارة فولكس واجن تي روك R الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة فولكس واجن عن طرازها الجديد فولكس واجن تي روك R، وتنتمي تي روك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة فولكس واجن تي روك R الجديدة 

وتظهر فولكس واجن تي روك R بـ تغييرات واضحة في التصميم، ومنها، أربعة مخارج للعادم، وبها جنوط أعرض، وتشير التوقعات إلى استعارة محرك جولف R الأقوى.

مواصفات فولكس واجن تي روك R

زودت سيارة فولكس واجن تي روك R بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة خلفية بصداد معدل، وبها خطوط أكثر حدة من السابق، وبها أربعة مخارج للعادم موزعة على مجموعتين منفصلتين ويمنح هذا الترتيب السيارة حضور مختلف عن نسخ تي روك التقليدية.

سيارة فولكس واجن تي روك R الجديدة 

بالاضافة إلي ان فولكس واجن تي روك R بها أيضا، جنوط مقاس 19 بوصة وتعزز هذه التجهيزات الهوية الرياضية التي تطورها فولكس واجن لقسم R.

محرك فولكس واجن تي روك R

تستمد سيارة فولكس واجن تي روك R قوتها من 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 328 حصان، وبها عزم دوران 420 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فولكس واجن تي روك R الجديدة 

وتشير التوقعات إلى احتمال إضافة نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، ويساعد هذا النظام فولكس واجن على تلبية معايير الانبعاثات الأوروبية الأكثر صرامة.

ويأتي هذا التوقيت بعد إطلاق الجيل الجديد من تي روك الأوروبية أواخر 2025، وتعتمد السيارة علي منصة MQB evo المشتركة مع أحدث أجيال جولف.

سيارة فولكس واجن تي روك R الجديدة 

وجدير بالذكر ان الشركة لم تعلن موعد وصول تي روك R إلى الولايات المتحدة، وكذلك لم تكشف عن الأسعار الرسمية أو خطط التوزيع العالمية.

ولا توجد معلومات مؤكدة حول وصولها إلى السعودية أو بقية أسواق الخليج، ولذلك يصعب تحديد سعرها المتوقع قبل الإعلان عن التجهيزات والأسواق المستهدفة.

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