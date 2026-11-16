حكاية «ملمع الأحذية» في طرابزون.. لاعب نيجيري يكشف سر احتفاله المثير مع محمد صلاح

خطف النيجيري تشيبويكي نوايو، لاعب طرابزون سبور التركي، الأنظار بتصريحات طريفة كشف خلالها السر وراء عادته الغريبة في الاحتفال بأهداف زملائه، والتي تتمثل في تنظيف أحذيتهم الرياضية عقب التسجيل، وهي اللقطة التي تصدرت الاهتمام بعدما ظهر وهو ينظف حذاء النجم المصري محمد صلاح.

حكاية «ملمع الأحذية» في طرابزون

وتحدث نوايو عن تفاصيل هذه العادة، في تصريحات نقلها موقع «61saat» التركي، مؤكدًا أنها أصبحت جزءًا من شخصيته داخل الفريق، وأن زملاءه اعتادوا على هذا التصرف ويعرفون جيدًا مدى ارتباطه به، لدرجة أنه يشعر بالغضب عندما تنتهي المباراة دون أن يتمكن من ممارسة طقوسه المعتادة.

وجاءت تصريحات اللاعب النيجيري ردًا على تساؤلات بشأن ظهوره في مشهد تنظيف حذاء محمد صلاح، وما إذا كان يتعمد القيام بذلك لتحفيز زملائه على تسجيل المزيد من الأهداف، ليكشف عن طبيعة العلاقة المرحة التي تجمعه ببقية لاعبي الفريق.

وقال نوايو: «زملائي يعرفونني جيدًا، أشعر بالغضب الشديد إذا لم أتمكن من تنظيف حذائي الرياضي بعد المباراة».

وأضاف لاعب طرابزون سبور بطريقة ساخرة: «إنهم بحاجة إلى تسجيل الأهداف، ولهذا يعرفون ما عليهم فعله، يجب عليهم التسجيل حتى أتمكن من مواصلة تنظيف أحذيتهم الرياضية».

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشف اللاعب النيجيري عن استعداده لمواصلة احتفاله المميز خلال الفترة المقبلة، بعدما حرص على تجهيز مستلزماته الخاصة، مشيرًا إلى شراء المزيد من ملمع الأحذية استعدادًا للعودة إلى تنفيذ طقوسه المعتادة.

وأوضح نوايو: «أنا عائد الآن، أعتقد أنني اشتريت المزيد من ملمع الأحذية أيضًا، أحتاج إلى تنظيف أحذيتي ذات المسامير مرة أخرى عندما أعود».

وأثارت اللقطة التي ظهر خلالها نوايو وهو ينظف حذاء محمد صلاح تفاعلًا واسعًا، بعدما تحولت إلى واحدة من المشاهد الطريفة المرتبطة بأجواء الفريق، وكشفت عن الجانب المرح في علاقة اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وباتت عادة اللاعب النيجيري بمثابة احتفال خاص يرتبط بتسجيل الأهداف، حيث ينتظر نوايو تألق زملائه وهز الشباك من أجل ممارسة طقوسه المفضلة، التي أصبحت علامة مميزة في أجواء الفريق.