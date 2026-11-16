أدى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، صلاة العشاء بمسجد محسب بالسوق السياحي بوسط مدينة الأقصر، وذلك بحضور اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر ، وعدد من أهالي المدينة وأصحاب البازارات السياحية.

وعقب أداء الصلاة، أجرى محافظ الأقصر جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الشوارع والميادين الحيوية بوسط المدينة، شملت شارع السوق السياحي، وشارع الكورنيش، وشارع معبد الكرنك مرورا بمسجد أحمد النجم، وساحة وميدان أبو الحجاج، حيث تابع مستوى النظافة العامة وأعمال التجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الأقصر بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتهذيبها بصورة مستمرة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، باعتبارها من أبرز المناطق السياحية التي تشهد إقبالًا من الزائرين.

كما التقى محافظ الأقصر بعدد من أصحاب البازارات السياحية والسائحين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع أصحاب الأنشطة السياحية والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للزائرين، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الأقصر.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر ، ورؤساء أحياء جنوب ووسط مدينة الأقصر، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين والتأكد من انتظام أعمال النظافة والتجميل.