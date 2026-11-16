قال أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن إجمالي الإصلاحات المقررة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية يبلغ 25 مليار جنيه، موضحًا أن الزيادات تستهدف نحو 200 ألف عضو هيئة تدريس، وتُنفذ على ثلاث مراحل تبدأ في نوفمبر 2026 وتنتهي في يوليو 2028.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المرحلة الأولى من الزيادات تُصرف خلال مرتبات شهر نوفمبر الجاري، وفقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن حافز الجودة، وتتراوح فئاته من 500 إلى 1500 جنيه، بخلاف حافز التدريس الذي تبلغ فئته 1000 جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة هذه المرحلة تصل إلى 5 مليارات جنيه سنويًا.

وأوضح أن المرحلة الثانية تبدأ في الأول من يوليو 2027، وتتراوح فئات الزيادة خلالها بين 3250 جنيهًا للمعيد، و3750 جنيهًا للمدرس المساعد، و4250 جنيهًا للمدرس، و4750 جنيهًا للأستاذ المساعد، و5250 جنيهًا للأستاذ، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 9.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ في الأول من يوليو 2028، وتبلغ فئات الزيادة فيها 4000 جنيه للمعيد، و4500 جنيه للمدرس المساعد، و5000 جنيه للمدرس، و5500 جنيه للأستاذ المساعد، و6000 جنيه للأستاذ، بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 10.9 مليار جنيه.

وأكد أن إجمالي تكلفة هذه الإصلاحات في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يبلغ 25 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الفترة من نوفمبر 2026 وحتى الأول من يوليو 2028، التي تبلغ نحو 20 شهرًا، ستشهد استكمال التحسينات والزيادات في دخول وأجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.

ولفت إلى أن الزيادات المقررة في الأول من يوليو 2027 والأول من يوليو 2028 لن تقتصر على الجامعات، وإنما تنطبق على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وأقرانهم في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.