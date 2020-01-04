نبيلة عبيد لـ إلهام شاهين: كل سنة وانتى حبيبتى على طول

نشرت الفنانة نبيلة عبيدة صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام .



وكانت الصورة للفنانة إلهام شاهين تهنئها فيها بعيد مولدها قائلة : كل سنة وانتى طيبة وحبيبتى على طول .



الجدير بالذكر ان نبيلة عبيد كشفت عن تعاقدها على عمل درامى جديد مع الفنانة نادية الجندى يعرض خلال شهر رمضان القادم، حيث تعد تلك المرة الأولى التى تشتركان فى عمل درامى، بعد ما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارها الفنى.



العمل سيقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف أمين جمال وابراهيم محسن واحمد ابو زيد والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية.

