توك شو

«عزرائيل» حقيقة أم اسم متداول؟.. ماذا قال الشرع عن ملك الموت؟

القرآن الكريم
القرآن الكريم
محمد البدوي

حسم الشيخ أحمد فرحات الجدل حول الاسم الشائع لملك الموت، مؤكدًا أن تسمية «عزرائيل» لم ترد صراحة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية الصحيحة، وإنما اشتهرت في بعض الروايات المنقولة عن التابعين دون سند ثابت من النصوص الشرعية.

وأوضح الشيخ أحمد فرحات، خلال حديثه مع الأطفال في برنامج اقرأ وربك الأكرم على قناة صدى البلد، أن القرآن أشار إليه باسم «ملك الموت» فقط، كما في قوله تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ}.

وبيّن أن مهمة قبض الأرواح لا يقوم بها بمفرده، بل له ملائكة معاونون ينفذون أمر الله، مستشهدًا بقوله سبحانه: {حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا}، موضحًا أن لفظ «رسلنا» يدل على تعدد الملائكة الموكلين بهذه المهمة.

 زيادة أو اجتهاد بغير دليل

كما أشار إلى ما ورد في بعض الشروحات من أن الله يُسخّر له ما يعينه على أداء مهمته، مؤكدًا أن كل ذلك يتم بأمر الله وقدرته، وأن تفاصيل هذا الأمر من الغيب الذي نؤمن به كما جاء في النصوص الصحيحة، دون زيادة أو اجتهاد بغير دليل.

اقرأ وربك الأكرم عزرائيل أحمد فرحات الشيخ أحمد فرحات ملك الموت القرآن الكريم

