محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بالأسواق..ويوجه لرفع الإشغالات أولاً بأول

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بالأسواق والشوارع والميادين ، ومن بينها السوق السياحى القديم .

حيث شدد المحافظ بتكثيف جهود رفع الإشغالات أولاً بأول ، ونقل الباعة الجائلين إلى السويقات الجديدة .

وأكد محافظ أسوان بأن آلية نقل الباعة الجائلين تتم عقب إجراء بحث إجتماعى للتأكد من مدى أحقيتهم للسويقات ، وسيتم منحهم فرصة بعدم تحصيل الإيجار لمدة 3 أشهر بعد التسكين ، على أن يتم بدء التحصيل من الشهر الرابع ، وسيتم إقرار قيمة إيجارية عادلة تراعى الظروف المعيشية والأسرية لهم .

السويقات الجديدة

وفى نفس السياق إستمع المهندس عمرو لاشين إلى مطالب ومقترحات المواطنين الذين إلتقى بهم أثناء جولتهم .

ولفت إلى أن الهدف من الجولات الميدانية هو رصد أي تجاوزات لسرعة التعامل معها ، مع التأكيد على مسئولى المحليات بكافة مراكز ومدن المحافظة بتنفيذ ذلك بشكل يومى لتسهيل حركة المارة من المواطنين داخل الأسواق .