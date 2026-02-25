قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

شراكة تنموية لتعزيز المناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة في أسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

قدم أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية لتكليفه بمسئولية المحافظة .

وأكدوا حرصهم على تقديم كامل الدعم لجهود المحافظ فيما يقوم بتنفيذه من جهود وجهازه المعاون لإرساء دعائم التنمية ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى ، مع جذب الفرص الإستثمارية بتقديم حزمة من التسهيلات وفقاً لرؤية مصر 2030 داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال لقاؤه بوفد الجمعية برئاسة سطوحى مصطفى ، أكد المهندس عمرو لاشين على أننا نقوم بتطبيق نهج جديد يرتكز على محاور ممنهجة ، ومن بينها الإستثمار الأمثل للمناطق الصناعية وتعظيم العوائد الإقتصادية منها .

وأكد المحافظ، أنه سيتم تقديم الدعم لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة حيث يتم العمل وفق خطة ورؤية تنسيقية مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى مما يجعلها مؤهلة لتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الصناعية بالمحافظة .

المستثمرين

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم العمل أيضاً على مواجهة التحديات الملحة داخل المنطقة ، والمتعلقة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، إلى جانب الوضع الآمنى للتصدى لحالات السرقات ، وكذا توصيل الخدمات والمرافق لـ 40 مصنع بما يساهم فى دعم تشغيلها وتوسعتها خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى أنه سيتم بالتوازى بالتنسيق مع جمعية المستثمرين إتخاذ الإجراءات الإيجابية الخاصة بإعتماد المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة للبدء فى إنشاء 156 مصنع متنوع بما سيساهم فى توفير أكثر من ألفين فرصة عمل ، بالإضافة إلى 5 ألاف فرصة عمل غير مباشرة أثناء فترة الأعمال الإنشائية .

وشهد اللقاء أيضاً عرض آلية التوسع فى إقامة المنطقة الصناعية بأسوان الجديدة من خلال تعزيز طلب جمعية المستثمرين لتخصيص مساحة 200 فدان لصالح المنطقة ، وتوصيل المرافق لها بما يساهم فى إستيعاب أكثر من 300 مصنع وورشة فى ظل الإقبال للعديد من المستثمرين لعمل أنشطة صناعية حديثة ومتطورة ، وهو ما ينعكس بالإيجاب فى تقليل الفجوة الإستيرادية فى مصر .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

وزير البترول خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول

وزير البترول: خطة خمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات بالقطاع

سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

تنظيم الاتصالات

تنظيم الاتصالات يمنح تراخيص جديدة لتقديم خدمات إنترنت الأشياء للسيارات في مصر

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

