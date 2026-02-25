محافظ أسوان: خطة متكاملة لتعظيم الموارد الذاتية وتعزيز الإستدامة المالية بالمحافظة

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعا لتعظيم آليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال خطة متكاملة ورؤية محكمة.

حضر الاجتماع الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والمستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى، ومحمود أبو بيه، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات المعنية.

وعقب استماعه للمقترحات والأراء المتنوعة ، أكد محافظ أسوان، أنه من ضمن معايير التقييم لأداء مسئولى المحليات التركيز على الجدية فى رفع نسب التحصيل وزيادة الإيرادات من خلال توفير موارد ذاتية مستدامة، وهو الذى سينعكس بالإيجاب على دعم الوحدات المحلية وتحقيق المصلحة العامة.

فى نفس الوقت سيتم صرف مكافأت تشجيعية مجزية لكافة العاملين تقديراً لجهودهم فى إنجاح المنظومة الجديدة ، وهذا يتطلب تحقيق النتائج السريعة خلال شهر من الآن للنهوض بهذا الملف الذى يشهد اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

جهود متنوعة

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية إقتصادية واضحة تقوم على الإدارة الرشيدة للأصول وتعظيم الاستفادة من كافة الأنشطة والحدائق والصناديق المختلفة ، ويتم تكليف مختص بكل وحدة محلية مشهود له بالكفاءة .

وشدد المحافظ على أهمية حصر كافة الأصول غير المستغلة وإعادة تقييمها وطرحها بأساليب استثمارية حديثة تحقق أعلى عائد ممكن ، مع مراجعة آليات التحصيل وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل المنظومة المالية ، إلى جانب التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص وفق أطر قانونية تضمن تحقيق المنفعة المتبادلة .

كما وجه محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة .

وأكد أن تنمية الموارد الذاتية ليست خياراً بل ضرورة حتمية لتعزيز الإستقرار المالى ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة ، وأن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء المالى والإدارى داخل المحافظة .

فى نفس السياق كلف محافظ أسوان نائبه والسكرتير العام بعقد إجتماع تنسيقى مع رؤساء المراكز والمدن لشرح آلية التنفيذ للمنظومة الجديدة لتوفير كافة مقومات النجاح وتحقيق العوائد الإيجابية منها على أكمل وجه.