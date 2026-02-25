محافظ أسوان يبحث مع القيادات الدينية بالمنطقة الأزهرية والوعظ تعزيز القوافل الدعوية

من أجل دعم أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية ، إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الأزهر الشريف ممثلاً فى منطقة أسوان الأزهرية برئاسة الدكتور سيد حسن ، ومنطقة وعظ أسوان برئاسة الشيخ محمد على حفنى مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى .

وخلال اللقاء ، قدم أعضاء الوفد التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة توليه مسئولية قيادة المحافظة ، مؤكدين إستعدادهم الكامل لتنفيذ برامج دعوية وتثقيفية هادفة بالتنسيق مع المحافظة بما يخدم القضايا المجتمعية ويعزز قيم الولاء والإنتماء بين المواطنين ، ويساهم فى بناء وعى دينى مستنير .

التعاون المشترك

ومن جانبه أعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره للدور الوطنى المحورى الذى يقوم به أحمد الطيب فى قيادة الأزهر الشريف ، وترسيخ منهج الوسطية والإعتدال ، ونشر صحيح الدين داخل المجتمع .

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف القوافل الدعوية والتوعوية بمختلف المراكز والمدن ، وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجاً لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز الإستقرار المجتمعى حيث أن التعاون مع المؤسسات الدينية يمثل ركيزة أساسية فى جهود بناء الإنسان ، ودعم مسارات التنمية الشاملة ، تواكباً مع توجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرامية إلى تعزيز الوعى وترسيخ الهوية الوطنية .