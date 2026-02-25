أسوان.. تحفيز أصحاب المحلات على إنهاء إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على توفير حزمة حوافز غير مسبوقة لتحفيز أصحاب المحلات على سرعة إنهاء إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم القانونية فى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة .

ولفت المحافظ بأنه تم فتح باب التراخيص لمدة 6 أشهر ، مع منح خصم 50% على كافة المصروفات والرسوم المرتبطة بالمحال العامة بما فى ذلك رسوم الحماية المدنية ، وذلك تخفيفاً للأعباء وتشجيعاً على الإستجابة السريعة والإستفادة من الفرصة المتاحة حالياً وفقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن من الوزارات والجهات المختصة .

وأوضح المهندس عمرو لاشين بأنه تم تكليف الوحدات المحلية بتنفيذ حملات مكبرة ومكثفة تضم جميع الجهات المختصة ، بمشاركة سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة ومسؤولى إدارات التراخيص للتيسير على أصحاب المحال وإنهاء الإجراءات فى موقع النشاط دون تعقيدات بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تقديم الخدمة للمواطنين بشكل مباشر وسريع .

المحال العامة

وشدد المحافظ على أنه فى حال إمتناع أى منشأة عن توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة ، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بالغلق والتشميع حيث أن ذلك يعكس جدية الدولة فى فرض الإنضباط وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم تقسيم المدن إلى قطاعات لضمان إحكام الرقابة وسرعة الإنجاز ، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تتضمن مواعيد إنتهاء التعاقدات والإيجارات وتواريخ التجديد بما يتيح المتابعة الدورية والتفتيش المستمر لضمان الإلتزام وتحقيق العوائد المستهدفة بالشكل الأمثل.

وأكد على أن هذه الخطوات تأتى فى إطار تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الإقتصادية المشروعة ، والحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة .