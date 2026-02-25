الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ72,082 شهيدا

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,082 شهيدا، و171,761 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم "الأربعاء"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة: 9 شهداء، منهم 6 شهداء انتشلت جثامينهم، و4 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

و أضافت، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 618 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,663 إصابة، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.