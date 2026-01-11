سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم الأحد 11-1-2026

ارتفعت اسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة علي أساس أسبوعي وذلك مع ختام تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 داخل محلات الصاغة الإماراتية.

الذهب يرتفع في الإمارات

وأظهر متوسط سعر جرام الذهب ارتفاعا بمقدار 18.5 درهم إماراتي مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في الأسبوع الماضي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 543.25 درهم إماراتي

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 503درهم إماراتي

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 482.25 درهم إماراتي

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 413.5 درهم إماراتي



سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 319.75 درهم إماراتي

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 274.25 درهم إماراتي

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 16.9 ألف درهم إماراتي

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3858 درهم إماراتي

سعر الأونصة بالدولار

بينما بلغ سعر أونصة الذهب المقومة بالدولار نحو 4509 دولار