موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفعت اسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة علي أساس أسبوعي وذلك مع ختام تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 داخل محلات الصاغة الإماراتية.

الذهب يرتفع في الإمارات

وأظهر متوسط سعر جرام الذهب ارتفاعا بمقدار 18.5 درهم إماراتي مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في الأسبوع الماضي.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  543.25 درهم إماراتي

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو  503درهم إماراتي

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  482.25 درهم إماراتي

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 413.5 درهم إماراتي


سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  319.75 درهم إماراتي

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو  274.25 درهم إماراتي

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 16.9 ألف درهم إماراتي

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو  3858 درهم إماراتي

سعر الأونصة بالدولار

بينما بلغ سعر أونصة الذهب المقومة بالدولار نحو  4509 دولار

