أخبار السيارات.. إرشادات لـ "الكهربائية" للعمل بكفاءة في الحر وسعر بيستون B70S الـ SUV الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر ديفندر موديل 2025 ، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر ديفندر بتصميم أنيق وعصري .

السيارات الكهربائية تعتمد على بطاريات لتعمل من خلال توازن دقيق للتفاعلات الكيميائية، وعندما ترتفع درجات الحرارة ، لا تحدث هذه التفاعلات الكيميائية بالسرعة نفسها، مما يتسبب في عمل البطارية بجدية أكبر واستهلاك الطاقة بسرعة أكبر .

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ SUV .

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي باندا جو كارت الكهربائية ، وسيتم الإعلان عن سيارة باندا جو كارت رسمياً اليوم 9 مايو ، وتنتمي سيارة جيلي الجديدة لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .