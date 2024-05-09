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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. إرشادات لـ "الكهربائية" للعمل بكفاءة في الحر وسعر بيستون B70S الـ SUV الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر ديفندر موديل 2025 ، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر ديفندر  بتصميم أنيق وعصري .

السيارات الكهربائية تعتمد على بطاريات لتعمل من خلال توازن دقيق للتفاعلات الكيميائية، وعندما ترتفع درجات الحرارة ، لا تحدث هذه التفاعلات الكيميائية بالسرعة نفسها، مما يتسبب في عمل البطارية بجدية أكبر واستهلاك الطاقة بسرعة أكبر  .

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ SUV .

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي باندا جو كارت الكهربائية ، وسيتم الإعلان عن سيارة باندا جو كارت رسمياً اليوم 9 مايو ، وتنتمي سيارة جيلي الجديدة لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

لاندروفر ديفندر 2025 الجديدة لاندروفر ديفندر شيفروليه كابتيفا 2024 شيفروليه كابتيفا أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 بيستون B70S جيلي باندا

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