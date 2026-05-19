تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن معتمد جمال عقد جلسة مع لاعبي الزمالك فور الوصول للفندق في المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري، معتمد جمال رفض وضع اللاعبين تحت أي ضغوط وأكدلهم على إدراكهم على أهمية المواجهة وخطورة المباراة.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، معتمد جمال طلب من اللاعبين الفوز بالمباراة وتكليل جهود الفريق في الموسم الحالي وتعويض خسارة الكونفدرالية، معتمد جمال قال للاعبين البطولة دي في لاعبين منكم أول مرة هتتوج بالدوري وهيكون تاريخ ليكم وعايزكم تنجحوا وتنجحوني.