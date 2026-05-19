غزل المحلة: أحمد خطاب مكسب كبير.. ولم نتفاوض مع أي مدرب أثناء وجود علاء عبد العال

أعرب شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الفاصلة بمجموعة صراع البقاء بالدوري الممتاز .

وقال شريف الخشاب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: الفوز على الاتحاد السكندري جاء في التوقيت المناسب ، خاصةً في ظل المنافسة المشتعلة بالمجموعة الثانية من أجل البقاء بالدوري الممتاز ، كما أن الفريق عانى من سوء التوفيق في المباريات الماضية وآخرها لقاء زد.

وأضاف: سعداء بهذا الفوز الذي سيكون بمثابة دفعة قوية للاعبي الفريق في المباراتين الأخيرتين ، وأهنئ أحمد خطاب المدير الفني للفريق الذي تولى المهمة في ظروف صعبة بعد رحيل علاء عبد العال ، وأؤكد أنه مدرب واعد ومكسب كبير للفريق.

وتابع: كل ما تردد بشأن دخول إدارة نادي غزل المحلة في مفاوضات مع أي مدير فني آخر خلال وجود علاء عبد العال كمدرب للفريق ، غير صحيح بالمرة ، ولم نتفاوض مع أي مدرب آخر ، وكنا نحترم تعاقدنا مع علاء عبد العال وفوجئنا بقراره.