إلهام أبو الفتح
محافظات

محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس المحافظين ويؤكد رفع درجة الاستعداد الكامل لعيد الأضحى

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من المحافظين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك وعدد من الملفات الحيوية والخدمية بالمحافظات.

توجيهات محافظ الغربية 

وشهد الاجتماع التأكيد على رفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات والمرافق الخدمية خلال فترة إجازة عيد الأضحى، مع تفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والتدخل السريع، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، ومتابعة توافر السلع الأساسية والمواد البترولية وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

حل مشكلات المواطنين 

كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة التصدي الفوري لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، خاصة خلال فترات الإجازات والأعياد.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة استعدادات المحافظات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، من خلال رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، والتأكد من جاهزية المراسي والعائمات وتطبيق اشتراطات السلامة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المساجد وساحات الصلاة.

رفع كفاءة الخدمات 

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى متابعة انتظام العمل بغرف العمليات وربطها بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ خلال فترة العيد.

حملات رقابية

وأضاف محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال العامة والمجازر، مع التشديد على منع الذبح خارج المجازر الرسمية حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، إلى جانب استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والتعامل الفوري مع أي حالة تعدٍ دون تهاون.

تفعيل الخدمات البيطرية 

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تتابع أيضًا جهود التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، في إطار التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق التوازن البيئي وفق الأساليب العلمية والإنسانية الحديثة.

