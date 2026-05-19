محافظ كفر الشيخ يتفقد فعاليات مبادرة جميلة يا بلدي بدسوق | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال النظافة العامة والتجميل ودهان البلدورات وزراعة الأشجار ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وحملات التوعية البيئية بمدينة دسوق، ضمن فعاليات اليوم الـ16 من مبادرة «جميلة يا بلدي» تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية مشاركة فئات المجتمع في مبادرة «جميلة يا بلدي»، بما يعكس روح المشاركة الإيجابية والوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضارية لأهالينا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن مبادرة «جميلة يا بلدي» مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة والتجميل، إلى جانب تطوير حاويات التجميع، وتحديث معدات الجمع والكنس، ونقل المقالب الوسيطة، فضلًا عن أعمال التشجير، وتركيب بلاط الإنترلوك، وتطوير منظومة الإنارة العامة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين والجزر الوسطى والحدائق والمتنزهات، ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار تنفيذ عدد من المبادرات التنموية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها مبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، و«كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء، و«تأهيل الطرق» لرفع كفاءة الطرق، و«جميلة يا بلدي» لتطوير منظومة النظافة والتجميل، و«من التكهين إلى التشغيل» لإعادة تأهيل وصيانة المعدات بدلًا من تكهينها، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.