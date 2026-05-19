تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 2 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 2 أغسطس المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية، بالاشتراك مع اثنين آخرين في القضية المقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وعلى جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما في القضية رقم 8236 لسنة 2025 جنايات النزهة، لجلسة 19 يوليو المقبل، للشهود..

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.

وجه لبعض المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.