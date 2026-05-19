قبل عيد الأضحى 2026.. أماكن وأسعار الخراف البلدية بالبحر الأحمر

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل الجهات التنفيذية جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من الأضاحي والسلع الغذائية بأسعار مناسبة، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية وضبط الأسواق، حيث بدأت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر في طرح الخراف البلدية بمنافذها المختلفة تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة وجودة اللحوم المعروضة.

طرح الخراف البلدية بمنافذ مديرية الزراعة

وأعلنت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر بدء طرح الخراف البلدية بمقر المديرية بمدينة الغردقة، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأكد المهندس محمود عبد العاطي، وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر، أن المديرية وفرت الخراف البلدي بأوزان متنوعة تناسب احتياجات الأسر المختلفة، موضحًا أن سعر الكيلو القائم يبلغ 235 جنيهًا.

وأشار إلى أن عمليات البيع تتم تحت إشراف إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، مع متابعة بيطرية مستمرة من مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة رشا صلاح، لضمان سلامة الأضاحي وجودتها قبل البيع للمواطنين.

أسعار أقل من السوق بـ35 جنيهًا

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن أسعار الخراف المطروحة تقل عن أسعار السوق بما يتراوح بين 25 و35 جنيهًا في الكيلو الواحد، وهو ما يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى.

وأضاف أن الرقابة البيطرية مستمرة على جميع الأضاحي المعروضة، للتأكد من سلامتها الصحية وخلوها من أي أمراض، بما يضمن وصول لحوم آمنة وصحية للمستهلكين.

توفير الأضاحي بعدة مدن في البحر الأحمر

وأشار عبد العاطي إلى أن الخراف البلدية متوفرة بعدد من مدن المحافظة، من بينها الغردقة وسفاجا ورأس غارب، لتسهيل حصول المواطنين على الأضاحي دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.

وأكد أن المديرية تسعى إلى زيادة المعروض من اللحوم والأضاحي بالتزامن مع ارتفاع الإقبال المتوقع قبل عيد الأضحى المبارك.

منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية الزراعة لا تقتصر فقط على طرح الأضاحي، بل توفر أيضًا عبر منافذها المختلفة السلع الغذائية والدواجن والأسماك واللحوم البلدية بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن جميع المنتجات المطروحة تخضع لإشراف ورقابة مباشرة من الجهات المختصة لضمان الجودة وتقديم منتجات آمنة للمواطنين.