محافظ بني سويف يوجه بسرعة فحص شكاوى نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف وكيل وزارة الزراعة بسرعة فحص شكوى بشأن عدم توافر الأسمدة بإحدى الجمعيات الزراعية، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة توزيع الأسمدة ، والتأكد من توفير احتياجات المزارعين بجميع القرى والمراكز، بما يضمن انتظام الموسم الزراعي وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وفي هذا السياق، أكد وكيل الوزارة المهندس محمد أمين، انتظام أعمال صرف الأسمدة بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، وعدم وجود أية معوقات أو نقص في مقررات السماد، مشيرًا إلى توافر أرصدة كافية تلبي احتياجات الموسم الزراعي الحالي.

وأوضح وكيل الزراعة أن إجمالي الرصيد الحالي من الأسمدة بالمحافظة يبلغ 14 ألفًا و241 طنًا، لافتًا إلى أنه تم بدء صرف الأسمدة اعتبارًا من 9 مايو الجاري، حيث جرى حتى الآن صرف 41 طن للمزارعين المستحقين وفق الضوابط والقواعد المنظمة، من خلال الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تتابع بشكل يومي أعمال الصرف والتوزيع، مع تنفيذ مرور ميداني مستمر على الجمعيات الزراعية للتأكد من توافر الأرصدة وانتظام عملية الصرف وعدم وجود أية مشكلات تواجه المزارعين، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في التوقيتات المناسبة، بما يسهم في تحقيق أفضل إنتاجية للمحاصيل الزراعية ودعم منظومة الأمن الغذائي.