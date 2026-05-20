محافظ أسيوط يشهد توزيع 19 جهازًا تعويضيًا لذوي الهمم بمنفلوط

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات توزيع 19 جهازًا تعويضيًا لعدد من الأشخاص ذوي الهمم بمدينة منفلوط.

وقد نظمت الفعاليات مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل" بالجيزة بالتعاون مع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمنفلوط، في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الفعاليات الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط والشيخ محمد القوصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية والمهندس مينا فتحي ممثل مؤسسة ايدينا مع بعض للتأهيل بالجيزة ويسرية مصطفى المدير التنفيذي للمبادرة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وممثلي المجتمع المدني واهالى المركز .

وخلال الفعاليات، أكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف ذوي الهمم في ظل الرعاية والدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص التعليم والتأهيل والعمل، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتمكينهم من أداء دورهم بصورة فعالة.

وأوضح اللواء محمد علوان أن محافظة أسيوط تعمل بشكل متواصل على دعم ذوي الهمم وتحسين جودة الحياة لهم، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات متكاملة لهذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.

وشدد المحافظ على أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية لتوفير خدمات أفضل للأشخاص ذوي الهمم، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وكرامة لهم ولأسرهم.

كما حرص محافظ أسيوط على لقاء عدد من المستفيدين من الأجهزة التعويضية والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية بالمحافظة.