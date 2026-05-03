شهادات بعائد 17.25% شهريا.. أبرز البنوك المصدرة لها

تواصل البنوك المصرية تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لجذب المدخرين، حيث برزت خلال الفترة الأخيرة الشهادة ذات العائد الشهري 17.25% لمدة 3 سنوات، والتي لاقت إقبالًا ملحوظًا من العملاء الباحثين عن دخل ثابت.

أهم البنوك التي تطرح الشهادة

تتوفر الشهادة البلاتينية بعائد 17.25% في عدد من البنوك الحكومية، أبرزها:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

وتُعد هذه الشهادة من أبرز أوعية الادخار حاليًا في السوق المحلي، نظرًا لما توفره من عائد شهري منتظم ومستقر.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري بتعديل العائد على الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات ذات العائد الشهري ليصبح 17.25% بدلًا من 16%، وفقًا لقرارات لجنة الألكو داخل البنك.

وتبدأ قيمة الشهادة من مليون جنيه، وتستهدف فئة العملاء الراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت.

كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، مع عدم السماح بكسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا للقواعد المنظمة.

عروض بنك القاهرة الادخارية

في السياق ذاته، طرح بنك القاهرة شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، إلى جانب وديعة لأجل 18 شهرًا بعائد يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة، ما يمنح العملاء خيارات متنوعة تناسب احتياجاتهم الاستثمارية.

شهادات الادخار بالعملات الأجنبية

إلى جانب الشهادات بالجنيه، يوفر البنك الأهلي المصري شهادات بالدولار واليورو بعوائد متفاوتة، أبرزها:

4.75% لمدة 3 سنوات

4.85% لمدة 5 سنوات

4.90% لمدة 7 سنوات

إطار عام لسياسة الفائدة

تأتي هذه الطروحات في ظل تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو ما ينعكس على توجهات البنوك في تسعير شهادات الادخار.

تنوع أدوات الادخار

تتنوع شهادات الادخار في البنوك المصرية بين ثابتة ومتحركة العائد، وبمدد تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات، بما يتيح للمواطنين اختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية، سواء للحصول على عائد شهري أو تحقيق عائد تراكمي على المدى المتوسط والطويل.