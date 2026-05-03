قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة هاني شاكر .. معلومات صادمة عن مرضه وأعراضه
توقف قلبه عدة دقائق بعد نزيف حاد.. تفاصيل المرض الذي أنهى حياة هاني شاكر
الزمالك ينعي الفنان هاني شاكر بعد وفاته إثر صراع مع المرض
موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل هاني شاكر
غرامات بالملايين.. عقوبات صارمة على رحلات الحج غير القانونية
سبب وفاة هاني شاكر.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل المستشفى في فرنسا
نادي الزمالك ينعى الفنان الكبير هاني شاكر
حلم البريميرليج.. تعليق قوي من أرتيتا بعد الفوز على فولهام
أحمد الطيب ناعيا هاني شاكر: راح وراحت معاه حاجات كتير حلوة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها
هل لبس السواد على الميت يجعل الملائكة تسحبه إلى النار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شهادات بعائد 17.25% شهريا.. أبرز البنوك المصدرة لها

شهادات بعائد 17.25% شهريًا.. أبرز البنوك المصدرة لها
شهادات بعائد 17.25% شهريًا.. أبرز البنوك المصدرة لها
ولاء عادل

تواصل البنوك المصرية تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لجذب المدخرين، حيث برزت خلال الفترة الأخيرة الشهادة ذات العائد الشهري 17.25% لمدة 3 سنوات، والتي لاقت إقبالًا ملحوظًا من العملاء الباحثين عن دخل ثابت.

أهم البنوك التي تطرح الشهادة

تتوفر الشهادة البلاتينية بعائد 17.25% في عدد من البنوك الحكومية، أبرزها:

  • البنك الأهلي المصري
  • بنك مصر
  • بنك القاهرة

وتُعد هذه الشهادة من أبرز أوعية الادخار حاليًا في السوق المحلي، نظرًا لما توفره من عائد شهري منتظم ومستقر.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري بتعديل العائد على الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات ذات العائد الشهري ليصبح 17.25% بدلًا من 16%، وفقًا لقرارات لجنة الألكو داخل البنك.
وتبدأ قيمة الشهادة من مليون جنيه، وتستهدف فئة العملاء الراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت.

كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، مع عدم السماح بكسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا للقواعد المنظمة.

عروض بنك القاهرة الادخارية

في السياق ذاته، طرح بنك القاهرة شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، إلى جانب وديعة لأجل 18 شهرًا بعائد يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة، ما يمنح العملاء خيارات متنوعة تناسب احتياجاتهم الاستثمارية.

شهادات الادخار بالعملات الأجنبية

إلى جانب الشهادات بالجنيه، يوفر البنك الأهلي المصري شهادات بالدولار واليورو بعوائد متفاوتة، أبرزها:

  • 4.75% لمدة 3 سنوات
  • 4.85% لمدة 5 سنوات
  • 4.90% لمدة 7 سنوات

إطار عام لسياسة الفائدة

تأتي هذه الطروحات في ظل تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو ما ينعكس على توجهات البنوك في تسعير شهادات الادخار.

تنوع أدوات الادخار

تتنوع شهادات الادخار في البنوك المصرية بين ثابتة ومتحركة العائد، وبمدد تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات، بما يتيح للمواطنين اختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية، سواء للحصول على عائد شهري أو تحقيق عائد تراكمي على المدى المتوسط والطويل.

بنوك البنوك شهادات بعائد 1725 شهادات بعائد 1725 شهريًا البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد محمد عامر

سفير القرآن الكريم.. الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ أحمد محمد عامر

دعاء المطر.. كلمات كان يرددها النبي لا تفوتك

دعاء المطر.. كلمات كان يرددها النبي لا تفوتك

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

علي جمعة: التلبيس آفةٌ تُعَدُّ من كبائر الآثام

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد