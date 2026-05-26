دعاء يوم عرفة للمظلوم.. 4 كلمات قرآنية تنصرك على الظالم مهما بلغ جبروته

لعل مرارة الظلم وقسوته هي ما تفرض أهمية معرفة دعاء يوم عرفة للمظلوم ، والذي يعد من أهم الأدعية المستجابة، بل يمكن القول إنه بوابة النجاة ونهاية الأحزان، وحيث إن الدنيا دار ابتلاء وشقاء فما أكثر المظلومين فيها، الذين ينتظرون نصر الله وقد أعيا الظلم قلوبهم ، فالظلم يعد من أشد البلايا في الدنيا

فإذا كان دعاء المظلوم لا يرد فإنه عندما يكون دعاء يوم عرفة للمظلوم فإنه يعجل بالاستجابة ومن ثم النصر والفرج ، فهو السبيل لإنهاء انتظار المظلومين نهاية سعيدة وجبرًا جميلاً، لذا على كل ظالم أن يحذر دعاء يوم عرفة للمظلوم فبه يحين وقت الحساب ونيل جزاء ظلمه.

دعاء يوم عرفة للمظلوم

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي للمُسلم أن يدعو على ظالمه باللعن والطرد من الجنة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما عليه أن يفوض أمره لله تعالى ويطلب النصر والجبر منه ، ويقول : ( ربي إني مغلوب فانتصر).

وأوضح «عويضة» ، أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون معتديًا في الدعاء، مشيرًا إلى أن المُسلم إذا ما ظُلم عليه أن يكتفي بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، مؤكدًا أنه يكفي المظلوم أن يفوض أمره لله سبحانه وتعالى فيمن ظلمه، وليدع ربه جل وعلا يفعل بظالمه ما يشاء، منبهًا إلى أن مثل هذه الأدعية فيها اعتداء وقسوة من قلب الإنسان.

وأضاف أنه ربما يهدي الله سبحانه وتعالى الظالم، فيعتذر ويرد المظالم ويعود إلى ربه مرة أخرى، منوهًا بأن هذا ما نرجوه لكل ظالم ومخطئ، ولنحذر اللعن والطرد من رحمة الله، يكفي كل من ظُلم أن يُفوض أمره إلى الله.

وورد أنه يجوز للعبد المظلوم الدعاء على الظالم أي أن يدعو على ظالمه ، فقد قال الله -تعالى- في القرآن الكريم: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، وجاء في تفسير ابن كثير حول الآية الكريمة السابقة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الله لا يحب بأن يدعو أحدًا على أحدٍ إلّا إن كان مظلومًا.

فقد أجاز الله سبحانه وتعالى للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، فهي رخصة للمظلوم تعطيه حق الدعاء على الظالم ، كما جاء في تفسير السعديّ حولها أيضًا، أي يجوز للعبد المظلوم الدعاء على الظالم .

دعاء للمظلوم يوم عرفة من القرآن

قوله -تعالى-: (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ).

قوله -تعالى-: (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ).

قوله -تعالى-: ( إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ).

قوله -تعالى-: (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ).

قوله -تعالى-: (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).

قوله -تعالى-: (أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

قوله -تعالى-: (حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ)

قوله -تعالى-: (رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا).

قوله -تعالى-: (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ربَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

قوله -تعالى-: (فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

قوله -تعالى-: (رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ).

قوله -تعالى-: (وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا).

قوله -تعالى-: (رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا* رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا).

أدعية يوم عرفة لنصرة المظلوم

يا من سلطانك فوق كل سلطان، ويا من جبروتك فوق كل جبروت، عبدك الظالم ظن أنك لن تقدر عليه، أتوسل إليك أن تريني فيه عجائب قدرتك وأن تشفي صدري من لهيب الظلم، وأن تنزل بي من رحمتك ولطفك يا رحمن يا رحيم. يا منتقم لعبادك المقهورين، لن يأتني النصر إلا منك، ولن يأتني الفرج إلا من عندك، فلا تخذل عبد لجأ إليك وليس له سواك يا رب العالمين. ربّ إني مظلوم فانتصر، اللهم إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا الله نستغيث بك وحدك ونستعين بك وحدك ونتوكل عليك وحدك وننتصر بك وحدك، لا شريك لك ولا ند لك ولا خصم لك ،أنت الواحد القهار بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. يا الله.. يا من وعدت ألا ترد للمظلوم دعوة، يا من حرّمت الظلم على نفسك ولا ترضاه لعبادك، أنا عبدك الضعيف المظلوم المقهور، الذي لا حيلة ولا قوة له إلا بك، أتوسل إليك ألا تتركني في ضعفي، وأن تداوي لي ألمي، وأن تنصرني على من قهرني، وألا تأخذك به شفقة ولا رحمة، يا منتقم لعبادك يا رب العالمين. يا الله.. لا استطيع رد الظلم عن نفسي وليس لي إلا بابك أقف أمامه أسأله النصر، فلا تغلقه في وجهي، ولا ترد دعائي يا وكيل عبادك يا أرحم الراحمين. يا رب.. ظُلمت ولا أملك إلا الدعاء، وما خاب من استنصر بك، وما خُذل من استعان بك، يا الله أتوسل إليك أني مغلوب فانتصر. يا بصير بعبادك، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجبر كسر قلبي، وأن تكفني شر ما أفجعني وأحزنني ومّكن الحزن من قلبي، وأن ترفع عني الظلم الذي اعتصر نفسي وروحي، فأنا عبدك وأرجو رحمتك فلا تخذلني يا رب العالمين

أدعية يوم عرفة للمظلوم