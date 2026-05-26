إنتر ميامي يكشف في بيان رسمي تفاصيل إصابة ميسي قبل كأس العالم

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة الفريق أمام فيلادلفيا يونيون، قبل فترة قصيرة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وكان ميسي قد غادر أرضية الملعب خلال المباراة بعد تعرضه لإصابة أجبرته على عدم استكمال اللقاء، حيث تم استبداله في الدقيقة 73 وسط قلق جماهير إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

وأوضح النادي الأمريكي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت معاناته من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية اليسرى للفخذ، نتيجة ضغط المباريات والإرهاق البدني.

وأشار إنتر ميامي إلى أن الجهاز الطبي سيواصل متابعة حالة ميسي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات وفقًا لتطور عملية التعافي واستجابته للعلاج.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين موقف قائد الفريق قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث يتواجد “راقصو التانجو” في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر والنمسا والأردن.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تُوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، عقب فوزه التاريخي على فرنسا في المباراة النهائية.