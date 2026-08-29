أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. الطن يبدأ من 37 ألف جنيه

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في السوق المصرية، اليوم السبت 29 أغسطس 2026، حالة من التباين، وسط استقرار نسبي في أسعار الحديد، واختلاف مستويات أسعار الأسمنت بين الشركات والمصانع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

وتراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 37 ألفًا و40 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار الأسمنت مستويات متفاوتة بحسب الشركة ونوع المنتج.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز نحو 40 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن حديد بشاي للصلب نحو 39 ألفًا و800 جنيه.

وسجل سعر طن حديد العتال نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 39 ألفًا و400 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المعادي نحو 38 ألفًا و400 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصنع الكومي نحو 38 ألفًا و500 جنيه.

ووصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى نحو 37 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت تفاوتًا بين الشركات والمصانع، حيث سجل سعر طن الأسمنت لدى شركة الصناعات ومواد البناء نحو 3400 جنيه.

وبلغ سعر طن أسمنت العريش للأسمنت العسكري عيار 52.5 نحو 3800 جنيه.

وسجل سعر طن الأسمنت العسكري عيار 42.5 نحو 3810 جنيهات.

كما سجل سعر طن أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف نحو 3685 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3650 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 3670 جنيهًا.

تباين أسعار مواد البناء

تعكس مستويات الأسعار الحالية استمرار حالة التباين في سوق مواد البناء، في ظل تأثر الأسعار بعدد من العوامل، أبرزها تكاليف الإنتاج والنقل وحركة العرض والطلب، إلى جانب المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك عن أسعار تسليم أرض المصنع، وفقًا لتكلفة النقل وهوامش أرباح التجار وموقع البيع.