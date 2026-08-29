قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مقبرة «سخنتيو-بتاح» ومنظومة من آبار الدفن والعديد من اللقى الأثرية بسقارة
الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين في محيط القصر الرئاسي بالنيجر
وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص
رغم توتر العلاقات.. ترامب ينعى ملك النرويج: خسارة كبيرة
صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها
الظهور الأول لمرموش.. موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات
مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة
حسن هيكل: تصفير الدين المحلي الحل لعودة قدرة الدولة على دعم المواطن
تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات
مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع
مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. الطن يبدأ من 37 ألف جنيه

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في السوق المصرية، اليوم السبت 29 أغسطس 2026، حالة من التباين، وسط استقرار نسبي في أسعار الحديد، واختلاف مستويات أسعار الأسمنت بين الشركات والمصانع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

وتراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 37 ألفًا و40 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار الأسمنت مستويات متفاوتة بحسب الشركة ونوع المنتج.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز نحو 40 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن حديد بشاي للصلب نحو 39 ألفًا و800 جنيه.

وسجل سعر طن حديد العتال نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 39 ألفًا و400 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المعادي نحو 38 ألفًا و400 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصنع الكومي نحو 38 ألفًا و500 جنيه.

ووصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى نحو 37 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت تفاوتًا بين الشركات والمصانع، حيث سجل سعر طن الأسمنت لدى شركة الصناعات ومواد البناء نحو 3400 جنيه.

وبلغ سعر طن أسمنت العريش للأسمنت العسكري عيار 52.5 نحو 3800 جنيه.

وسجل سعر طن الأسمنت العسكري عيار 42.5 نحو 3810 جنيهات.

كما سجل سعر طن أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف نحو 3685 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3650 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 3670 جنيهًا.

تباين أسعار مواد البناء

تعكس مستويات الأسعار الحالية استمرار حالة التباين في سوق مواد البناء، في ظل تأثر الأسعار بعدد من العوامل، أبرزها تكاليف الإنتاج والنقل وحركة العرض والطلب، إلى جانب المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك عن أسعار تسليم أرض المصنع، وفقًا لتكلفة النقل وهوامش أرباح التجار وموقع البيع.

الحديد الأسمنت مواد البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الاهلي

هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهمين بالتعدى على منزل شخص بالقليوبية

مجلس الدولة

بعد فحص الجسم الغريب.. عودة الجلسات للانعقاد بمقر مجلس الدولة بالرحاب

العملات

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه

بالصور

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد