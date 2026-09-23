قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تفوز على الكويت بهدف نظيف في خليجي 27
بيراميدز يكشف مفاجأة في عقود مهند لاشين ومرعي وكريم حافظ
«بزشكيان» بعد تهديد «ترامب» بإبادة إيران : طهران لن تستسلم
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: فكرة إقامة دولة لليهود طُرحت في مناطق عدة قبل فلسطين
نهال طايل تهاجم تشبيه المرأة بالسيارات : «اللقاءات دي بتعرّي أصحابها»
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تنفيذ النقاط العشرين لخطة غزة كاملة
أستاذ أمراض قلب يحذر من الإفراط في مشروبات الطاقة وتأثيرها على القلب
«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»
تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس عاصمة مصر
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات
جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بهبوط 42.6 %.. أرباح الحديد والصلب للمناجم تسجل 400 مليون جنيه خلال العام 2025-2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تراجع أرباح الشركة بنسبة 42.67% خلال العام المالي الماضي 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر عن أنها حققت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 400.19 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مقابل صافي ربح بلغ 697.99 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

​وعلى صعيد الإيرادات، سجلت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  مبيعات بقيمة 916.49 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

استثمارات مستهدفة

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2026-2027.

وصدقت الجمعية على استهداف فائض للنشاط الجاري بمشروع الموازنة التقديرية لعام 2026-2027 قدره 325.80 مليون جنيه.

​كما وافقت الجمعية، المنعقدة على اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجاري بقيمة 157.60 مليون جنيه، على أن يتم التمويل ذاتياً وفقاً للموازنة المعروضة.

نشأة الشركة

وتعد الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481%من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

الحديد والصلب للمناجم المحاجر القابضة المعدنية شركات قطاع الأعمال العام مبيعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

نيسان بيكسو

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

سيرين عبد النور

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

الأطعمة المعلبة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

بالصور

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد