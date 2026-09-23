بهبوط 42.6 %.. أرباح الحديد والصلب للمناجم تسجل 400 مليون جنيه خلال العام 2025-2026

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تراجع أرباح الشركة بنسبة 42.67% خلال العام المالي الماضي 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر عن أنها حققت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 400.19 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مقابل صافي ربح بلغ 697.99 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

​وعلى صعيد الإيرادات، سجلت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مبيعات بقيمة 916.49 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

استثمارات مستهدفة

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2026-2027.

وصدقت الجمعية على استهداف فائض للنشاط الجاري بمشروع الموازنة التقديرية لعام 2026-2027 قدره 325.80 مليون جنيه.

​كما وافقت الجمعية، المنعقدة على اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجاري بقيمة 157.60 مليون جنيه، على أن يتم التمويل ذاتياً وفقاً للموازنة المعروضة.

نشأة الشركة

وتعد الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481%من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.