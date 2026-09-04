أسعار الحديد والصلب اليوم: ارتفاعات عالمية وتباين في السوق المحلية

تفاوتت أسعار الحديد ومنتجاته في أسواق الصلب العالمية، وكذلك في السوق المحلي.

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.

شهدت أسعار منتجات الحديد والصلب والمواد الخام الرئيسية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري تحركات متباينة، حيث استقرت بعض المواد الرئيسية، في حين سجلت بعض منتجات الصلب ارتفاعات ملحوظة، بما يعكس حالة من التوازن بين تكاليف الإنتاج وحذر المشترين في الأسواق العالمية. وفقا لآخر تحديثات بيانات أسواق الصلب العالمية.

أسعار الخردة

استقرت أسعار خردة HMS 1&2 بنسبة 80:20، منشأ الولايات المتحدة، CFR تركيا عند مستوى 375 دولارًا للطن، دون تغيير عن الأسبوع السابق. ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الخردة التركية.

سعر خام الحديد

ارتفع سعر خام الحديد 62% Fe إلى نحو 99 دولارًا للطن CFR أستراليا، بزيادة قدرها دولار واحد عن الأسبوع السابق. ويأتي هذا الارتفاع المحدود مع استمرار متابعة السوق لمستويات إنتاج الصلب والطلب في الأسواق الآسيوية.

أسعار البليت

أما أسعار البليت، فقد استقرت في روسيا عند 460–465 دولارًا للطن FOB.

وارتفعت الأسعار الصينية إلى حوالي 460–465 دولارًا للطن FOB، بزيادة تقارب 5 دولار للطن

واستقرت أسعار البليت من دول رابطة الدول المستقلة CIS إلى تركيا عند 500–505 دولارًا للطن CFR.

أسعار حديد التسليح

وصعدت أسعار حديد التسليح التركي FOB، لتصل إلى نطاق 590–605 دولارًا للطن، بزيادة بلغت نحو 10 دولار للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

أسعار لفائف الأسلاك

كما ارتفعت أسعار لفائف الأسلاك التركية FOB إلى 600–615 دولارًا للطن، بزيادة حوالي 5 دولار للطن. ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع ارتفاع أسعار حديد التسليح وبعض المنتجات الطويلة، في الوقت الذي يحاول فيه المنتجون دعم مستويات الأسعار في مواجهة تكاليف الإنتاج وظروف الطلب المتغيرة.

أسعار لفائف الصلب المسطح

واستقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن HRC الروسي FOB عند 500–510 دولار للطن دون تغيير عن الأسبوع السابق، بينما ارتفعت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد CRC بسماكة 1 مم من الصين FOB إلى 540–550 دولار للطن، بزيادة قدرها نحو 5 دولار للطن.

أسعار الحديد محليا اليوم الجمعة

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 169.91 جنيه ليصل إلي 38463.91 جنيه للطن.

وتراجع سعر حديد عز إلى 39811.64 جنيه للطن بخسارة 239.23 جنيه.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع كالتالي:

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال لنحو 39500 جنيه للطن

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.