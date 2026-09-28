وزير التموين: ندرس طلب شعبة المخابز لزيادة الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع الارتفاع في الدقيق الحر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن وزير التموين رد على ما يتردد عن أسعار الخبز السياحي في مصر.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" وزير التموين أكد أنه عقد أكثر من اجتماع مع شعبة المخابز وأصحاب بالمطاحن وتقدمت شعبة المخابز بطلب لزيادة الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع الارتفاع في الدقيق الحر ".

وتابع عمرو أديب:"وزير التموين أكد دراسة هذا الطلب ومراجعة عناصر التكلفة للوقوف على حجم الزيادة الفعلية في تكلفة الغنتاج للخبز السياحي ".

وأكمل عمرو أديب:" حجم استخدام القمح في السوق الحر نحو 560 ألف طن شهريا ، واستهلاك القمح 750 الف طن شهريا".

وتابع عمرو أديب:" كما تدرس الوزارة طلب شعبة المخابز توفير كمية تصل لـ 200 الف طن من القمح المخصص لإنتاج الدقيق الحر والدراسة التي تجريها الوزارة لا تقتصر على الجانب السعري بل تشمل دراسة إمكانية التدخل من جانب المعروض وإتاحة كميات مناسبة من القمح للقطاع بما يسهم في استقرار الإنتاج ".