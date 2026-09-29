164 مترًا من الغموض.. اكتشافات جديدة في موقع البحث عن سفينة نوح

عاد ملف البحث عن سفينة نوح إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان باحثين عن اكتشافات خلال أعمال التنقيب في منطقة دوروبينار بالقرب من جبل أرارات في تركيا، من بينها أوانٍ فخارية وفراغات داخل تكوين صخري يثير اهتمام الباحثين منذ سنوات، بسبب شكله الذي يشبه سفينة عملاقة.

وقال البروفيسور جنكر أتيلا، بحسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية، إن نتائج الأبحاث التي أُجريت خلال موسم 2026 قد تثير اهتمامًا واسعًا، مشيرًا إلى أن الفريق عثر على أوانٍ فخارية يعتقد أنها تعود إلى الفترة التي سبقت الطوفان العظيم.

وأوضح أتيلا أن موسم البحث انتهى، فيما أُرسلت عينات من التربة إلى العاصمة التركية أنقرة لإخضاعها للتحليل، لافتًا إلى أن الفحوصات لم تنتهِ بعد، وأن الفريق لم يصل حتى الآن إلى نتيجة نهائية بشأن طبيعة ما عثر عليه.

وأضاف أن الباحثين يستعدون لنشر البيانات التي جمعوها في مقالات وكتب علمية خلال الفترة المقبلة، معربًا عن اعتقاده بأن النتائج ستذهل البشرية.

أين يقع موقع البحث عن سفينة نوح؟

تقع منطقة دوروبينار، التي تشهد أعمال البحث، على بعد نحو 28 كيلومترًا من جبل أرارات في شرق تركيا، وتضم تكوينًا صخريًا لفت الأنظار بسبب شكله الذي يشبه سفينة كبيرة.

ويصل طول التكوين إلى نحو 164 مترًا، وهو ما دفع بعض المهتمين بقصة سفينة نوح إلى ربط أبعاده بما ورد في العهد القديم عن طول السفينة، الذي يُقدر بنحو 300 ذراع.

لكن هذا التشابه لا يكفي لإثبات أن التكوين الصخري هو سفينة نوح، إذ لا تزال طبيعته وحقيقة المواد الموجودة بداخله بحاجة إلى فحوصات ودراسات علمية.

ماذا كشفت أعمال البحث في موسم 2026؟

بدأ مشروع البحث عن سفينة نوح في أواخر يونيو 2026، بمشاركة نحو 20 عالمًا من خمس دول، وفقًا لتصريحات أتيلا السابقة.

واعتمد الفريق على تقنيات حديثة لدراسة المنطقة، من بينها إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للتكوين الصخري، وتحديد المواقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، إلى جانب إجراء مسوحات رادارية.

وخلال عمليات الفحص، رصد الباحثون فراغات وهياكل متقاطعة داخل التكوين، قالوا إنها تتجه نحو الجزء الأوسط منه، وتظهر على مستويات مختلفة.

كما أشاروا إلى أن كمية الكربون التي عُثر عليها في باطن التكوين تزيد بنحو 40% على الكمية الموجودة في سطحه، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود مواد عضوية أو بقايا خشبية.

ومع ذلك، فإن هذه المؤشرات لا تمثل دليلًا قاطعًا على وجود بقايا سفينة، إذ يتوقف تفسيرها على نتائج التحاليل التي لا تزال جارية.

لماذا يربط البعض بين التكوين الصخري وسفينة نوح؟

يرجع الاهتمام بمنطقة دوروبينار إلى شكل التكوين الصخري الذي يشبه هيكل سفينة، إلى جانب موقعه بالقرب من جبل أرارات، الذي ارتبط بقصة استقرار السفينة بعد انحسار مياه الطوفان في الرواية التوراتية.

وتذكر الرواية أن نوح بنى سفينة بأمر من الله لإنقاذ أسرته والحيوانات من الطوفان العظيم، قبل أن ترسو على جبال أرارات عقب انحسار المياه.

وفي عام 1949، التقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي صورًا جوية لتكوين جيولوجي في منطقة دوروبينار، خلال مهمة وُصفت بأنها سرية، وأُطلق عليه لاحقًا اسم «شذوذ أرارات».