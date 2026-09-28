وزير التموين ندرس زيادة 200 الف طن شهريًا من القمح في السوق الحر لعدم زيادة سعر الخبز السياحي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن وزير التموين أكد دراسة زيادة 200 الف طن شهريًا من القمح في السوق الحر لعدم زيادة سعر الخبز السياحي.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" وزير التموين أكد أنه عقد أكثر من اجتماع مع شعبة المخابز وأصحاب بالمطاحن وتقدمت شعبة المخابز بطلب لزيادة الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع الارتفاع في الدقيق الحر ".

وتابع عمرو أديب:"وزير التموين أكد دراسة هذا الطلب ومراجعة عناصر التكلفة للوقوف على حجم الزيادة الفعلية في تكلفة الغنتاج للخبز السياحي ".

وأكمل عمرو أديب:" حجم استخدام القمح في السوق الحر نحو 560 ألف طن شهريا ، واستهلاك القمح 750 الف طن شهريا".

وتابع عمرو أديب:" وزير التموين أكد أن الدراسة التي تجريها الوزارة لا تقتصر على الجانب السعري بل تشمل دراسة إمكانية التدخل من جانب المعروض وإتاحة كميات مناسبة من القمح للقطاع بما يسهم في استقرار الإنتاج ".