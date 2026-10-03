الخارجية: بدء عمل لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين في الخارج

بدأت لجان إصدار بطاقات الرقم القومي عملها في عدد من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج اليوم، السبت، وتشمل الأردن، ودبي، وأبوظبي، حيث توافد المئات من المواطنين في الخارج على بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية الراغبين في إصدار أو تجديد أو تغيير بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الأصيل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لرعاية مصالح وتلبية احتياجات الجاليات المصرية في الخارج، وفي إطار التنسيق المتميز مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير نادر زكي، بأن الفترة المقبلة ستشهد قيام لجان إصدار بطاقات الرقم القومي بزيارة عدد آخر من الدول، من بينها السعودية، والكويت، وقطر، ولبنان، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، تلبيةً لمطالب المواطنين في الخارج، وتنفيذاً لمخرجات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج الذي عُقد بالقاهرة أوائل أغسطس الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تهيب بأعضاء الجاليات المصرية في الدول التي تتواجد بها لجان الرقم القومي بسرعة مراجعة السفارة أو القنصلية المصرية المختصة لمعرفة المستندات المطلوبة، وحجز المواعيد، ليتسنى إصدار البطاقات لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في ذلك.